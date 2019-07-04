ИА «Ореанда-Новости» Глава Банка России Эльвира Набиуллина собирается предложить представителям банковских структур обсудить возможность создания саморегулируемых организаций (СРО) в отрасли.

«Здесь есть развилка, которую мы также хотим обсудить с рынком, которую мы должны пройти, на наш взгляд. Мы можем подумать о том, чтобы ассоциации начали частично выполнять функцию саморегулируемых организаций, вырабатывать стандарты, но контролировать стандарты будет Центральный банк. Или же мы должны создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе», – сказала Набиуллина.

Глава Центробанка напомнила, что существующая ныне модель банковских ассоциаций не предполагает возможность на поведение своих членов и наложение санкций за приверженность недобросовестным практикам. Таким образом, сделала вывод Набиуллина, банковская отрасль сталкивается с необходимостью внесения изменений в закон, которые дали бы возможность «через механизм саморегулирования контролировать добросовестность продаж и банковских, и небанковских продуктов».