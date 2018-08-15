ИА «Ореанда-Новости». Курс рубля к доллару за последние несколько дней перешагнул отметку в 68 рублей, курс к евро пробивал 78 рублей. Такие подвижки сразу вызывают множество вопросов, которые прокомментировал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Он напомнил, что курс рубля не зависит от рубля как такового. Сможет ли рубль «оттолкнуться от дна» и существует ли такое дно вообще, решается не в Москве и даже не в Вашингтоне. Паника в апреле и паника двухдневной давности, вызванная санкционными новостями, провоцирует ослабление валюты внутри страны, и когда она спадёт – рубль вновь начнёт укрепляться.

По мнению Табаха, на данный момент список факторов, влияющих на курс рубля, открывает происходящее в Турции (большой финансовый кризис делает рубль побочной жертвой, в числе пострадавших оказались и многие другие страны, ведущие взвешенную макроэкономическую политику) и, в меньшей мере, в других развивающихся странах, которые вносят нестабильность в рынок.

Точно нельзя сказать, как долго глобальные рынки будут находиться в состоянии волнения, зато точно можно сказать, что рубль недооценён относительно всех экономических моделей и нынешних цен на нефть и что в существующей оценке доминирующим является санкционный фактор.

Всё же самый главный фактор – человеческий, а он, напоминает Табах, почти непредсказуем.

На вопрос о том, добавит ли волатильности введение санкций 22 августа, эксперт уверенно ответил нет, потому как о них было известно заранее, поэтому они скорее носят «декоративный характер», и к тому же каждый раунд санкций всегда действует по-разному. Самый основной и «недекоративный» раунд откладывается до 22 ноября, однако, вступит ли он в силу – большой вопрос. За это время успеет произойти множество всего - от действий спецпрокурора Мюллера до промежуточных выборов в Конгресс США.

Антон Табах также опроверг опасения касательно того, что новый курс может вывести инфляцию за отметку 4%. В текущем году мало что может вывести инфляцию на такой уровень, тогда как в следующем году такой расклад возможен по причине повышения НДС. Да, санкции могут влиять на инфляцию, но одновременно увеличивая и препятствуя ей и ничего катастрофического пока не предвидится.