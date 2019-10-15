Законопроект уже внесен в Госдуму. Сегодня, 15 октября, проходит первое рассмотрение документа. Сейчас банки не должны оповещать клиентов о блокировке карт. Если Законопроект примут, то в ближайшее времяЭто касается также ограничения операций с денежными средствами при подозрительных ситуациях и мошенничестве.Внесение поправок обеспечит