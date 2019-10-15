15.10.2019, 18:56
Государство обяжет банки оповещать клиентов о блокировке карт
ИА «Ореанда-Новости». Скоро банки будут обязаны оповещать клиентов о блокировке карт.
Законопроект уже внесен в Госдуму. Сегодня, 15 октября, проходит первое рассмотрение документа. Сейчас банки не должны оповещать клиентов о блокировке карт. Если Законопроект примут, то в ближайшее время банки будут обязаны сообщить клиентам причины блокировки карты и приостановления операций по счёту в течение 24 часов. Это касается также ограничения операций с денежными средствами при подозрительных ситуациях и мошенничестве.
Внесение поправок обеспечит клиентам банковских учреждений своевременно узнать о причине блокировки карты и ограничения операций по ним.
Законопроект уже внесен в Госдуму. Сегодня, 15 октября, проходит первое рассмотрение документа. Сейчас банки не должны оповещать клиентов о блокировке карт. Если Законопроект примут, то в ближайшее время банки будут обязаны сообщить клиентам причины блокировки карты и приостановления операций по счёту в течение 24 часов. Это касается также ограничения операций с денежными средствами при подозрительных ситуациях и мошенничестве.
Внесение поправок обеспечит клиентам банковских учреждений своевременно узнать о причине блокировки карты и ограничения операций по ним.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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