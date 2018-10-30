ИА «Ореанда-Новости». Ранее в прессе появилась информация о том, что Министерство финансов анонсировало повышение налога на роскошные дома, квартиры и яхты. Глава ведомства Антон Силуанов прокомментировал возможность повышения налогов на «роскошь». Он пояснил, что несколько СМИ неверно трактовали его слова, пересматривать налог на «роскошное имущество» в сторону повышения не намерены. Об этом он сообщил в эфире программы "Познер" на Первом канале.

– Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее, — цитирует раннюю цитату министра финансов в интервью программе «Познер» на «Первом канале» ТАСС.

Именно после этой фразы в СМИ появилась информация, что Минфин намерена повысить налог «на роскошь».

– Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее, — заявил Силуанов.

При этом глава министерства уточнил, что у предложения сделать более прогрессивной шкалу налогообложения доходов есть "плюсы и минусы".

Он отметил, что «богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение», в том числе, как вывести средства за пределы стран и обойти налогообложение.

«С другой стороны — плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», – пояснил он вторую сторону вопроса.

Поэтому во время интервью глава Минфина Антон Силуанов заявил, что России необходимо "подтягивать зарплаты и пенсии", заключил Силуанов.

Напомним, налог на имущество физических лиц уже содержит дифференциацию ставок, которая зависит от того, сколько стоит облагаемая недвижимость. Но для владельцев существует переходный период сроком пять лет, в течение которого применяются понижающие коэффициенты к его расчету. Полностью налог собственники станут выплачивать только с 2020 года.