ИА "Ореанда-Новости" Специалисты одного из британских благотворительных фондов провели исследование на предмет выявления самых скупых наций. Россия в этом списке находится в заключительном десятке.

Инициатором исследования выступил Британский Фонд благотворительной помощи (или Charities Aid Foundation, CAF). Эксперты решили выяснить, представители каких стран тратят на благотворительность определённые суммы, а какие оказались чёрствыми в вопросах помощи нуждающимся людям. В первую десятку стран, где граждане охотно делятся с ближним деньгами и прочей помощью, вошли такие страны как Индонезия, Шри-Ланка, Нидерланды, Великобритания и Канада. Замыкает пятёрку Ирландия, выше неё расположились австралийцы. Третье место в списке благотворительных стран принадлежит Новой Зеландии, «серебро» досталось азиатской Мьянме. Лидером рейтинга оказались жители Соединённых Штатов Америки. Несмотря на то, что чаще всего готовы помогать в развитых странах, отличающихся общим благосостоянием граждан, в список попали не самые богатые государства, как, например, Мьянма, Индонезия или Шри-Ланка. Специалисты объясняют это сильным влиянием буддийских традиций в этом регионе. Лидеры рейтинга – американцы – чаще других готовы жертвовать деньги на благотворительные нужды и среди них охотнее соглашаются работать на добровольных началах. В целом, исследование показало, что процветание страны не всегда является гарантией щедрости её жителей.

В список также попала и Россия, она занимает сто семнадцатую строчку рейтинга. Самыми скупыми на благотворительные дела оказались жители Китайской Народной Республики – государство заняло последнюю сто двадцать шестую строчку списка. Примечательно, что в Китае зафиксировано большое количество миллионеров – страна занимает второе место по их количеству.