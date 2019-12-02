02.12.2019, 09:51
Исторический рекорд был установлен акциями "Яндекса"
ИА «Ореанда-Новости» 27 ноября цена одной акции на Московский биржи компании "Яндекс" доходила до отметки 2682 рубля.
По информации из материалов торгов, на Московской бирже стоимость акций достигла нового исторического максимума. Цена до отметки 2682 за штуку поднялась в 18:07, тем самым был превышен установленный 26 июля 2019 года рекорд на 3 рубля.
Уровень закрытия предыдущих торгов стоимость акций на пике роста на 1,75 процента. Однако они несколько снизилась к моменту закрытия нынешних торгов. Цена составила в итоге 2688 рублей.
--- Информация: Создание сайтов от креативной вэб-студии Алматы https://abc-almaty.kz/ ---
На бирже NASDAQ котировки акций компании "Яндекс" находятся в зеленой зоне, однако не дотягивают за последний год до максимума. В среду поднималась на пике стоимости до $41,91.
Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-банка", рост акций компании "Яндекс" связала с тем, что был подписан главой государства Владимиром Путиным закон, который позволяет в Калининградской области зарегистрировать некоммерческий Фонд общественных интересов. Создание этого фонда было предусмотрено заявлением президента страны, которое было сделано в разговоре с руководством "Яндекс". Также оно было предусмотрено планом изменения структуры управления компанией.
Курбатова Анна заявила РБК о том, что движется текущий оптимизм рынка не только благодаря тому, что был подписан необходимый закон, но и благодаря появившимся недавно сообщениям о встречи президента с руководством компании и с её акционерами. По словам Анны Курбатовой, акции "Яндекса" в отсутствии существенных корпоративных событий и при сохранении нейтрального внешнего фонда будут торговаться рядом с максимальными уровнями с начала нынешнего года - около $40.
Также оказывает влияние на рост котировок компании тот факт, что недавно ею был представлен план по реструктуризации своей собственности, который устраивает власти. Депутатом Госдумы Антоном Горелкиным было сказано, что им отзывается законопроект, предусматривающий 20-процентное ограничение на иностранное участие во владеющих значимыми ресурсами компаниями. В последнее время на стоимость бумаг интернет-холдинга оказывал негативное влияние именно этот документ.
В отчёте компании "Атон", который посвящён российскому ИТ-сектору изложено, что доверие инвесторов повышается, потому что риск больше не рассматривается.
Является и катализатором стоимости акции компании и потенциальное IPO «Яндекс.Такси», которое в 2020 году должно состояться. В компании "Атон" прогнозируют, что стоимость "Яндекс.Такси" оценят в $8-9 млрд. На ближайший год "Атон" целевую стоимость на Московской биржи для акции "Яндекса" определил в размере 3330 рублей и $52 на NASDAQ.
По информации из материалов торгов, на Московской бирже стоимость акций достигла нового исторического максимума. Цена до отметки 2682 за штуку поднялась в 18:07, тем самым был превышен установленный 26 июля 2019 года рекорд на 3 рубля.
Уровень закрытия предыдущих торгов стоимость акций на пике роста на 1,75 процента. Однако они несколько снизилась к моменту закрытия нынешних торгов. Цена составила в итоге 2688 рублей.
--- Информация: Создание сайтов от креативной вэб-студии Алматы https://abc-almaty.kz/ ---
На бирже NASDAQ котировки акций компании "Яндекс" находятся в зеленой зоне, однако не дотягивают за последний год до максимума. В среду поднималась на пике стоимости до $41,91.
Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-банка", рост акций компании "Яндекс" связала с тем, что был подписан главой государства Владимиром Путиным закон, который позволяет в Калининградской области зарегистрировать некоммерческий Фонд общественных интересов. Создание этого фонда было предусмотрено заявлением президента страны, которое было сделано в разговоре с руководством "Яндекс". Также оно было предусмотрено планом изменения структуры управления компанией.
Курбатова Анна заявила РБК о том, что движется текущий оптимизм рынка не только благодаря тому, что был подписан необходимый закон, но и благодаря появившимся недавно сообщениям о встречи президента с руководством компании и с её акционерами. По словам Анны Курбатовой, акции "Яндекса" в отсутствии существенных корпоративных событий и при сохранении нейтрального внешнего фонда будут торговаться рядом с максимальными уровнями с начала нынешнего года - около $40.
Также оказывает влияние на рост котировок компании тот факт, что недавно ею был представлен план по реструктуризации своей собственности, который устраивает власти. Депутатом Госдумы Антоном Горелкиным было сказано, что им отзывается законопроект, предусматривающий 20-процентное ограничение на иностранное участие во владеющих значимыми ресурсами компаниями. В последнее время на стоимость бумаг интернет-холдинга оказывал негативное влияние именно этот документ.
В отчёте компании "Атон", который посвящён российскому ИТ-сектору изложено, что доверие инвесторов повышается, потому что риск больше не рассматривается.
Является и катализатором стоимости акции компании и потенциальное IPO «Яндекс.Такси», которое в 2020 году должно состояться. В компании "Атон" прогнозируют, что стоимость "Яндекс.Такси" оценят в $8-9 млрд. На ближайший год "Атон" целевую стоимость на Московской биржи для акции "Яндекса" определил в размере 3330 рублей и $52 на NASDAQ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии