Как сообщают судебные приставы Мордовии, актер задолжал 1113 рублей 87 копеек по налоговым сборам. Из-за данного инцидента он и был занесен в базу данных должников.

Стало известно, что производство по делу взыскания с Жерара Депардье неустоек продолжалось всего пару недель: с 13 по 28 июня 2018 года. В ходе разбирательства, производился поиск имущества актера. Но саранским приставам не удалось найти ничего, что было бы оформлено на Жерара. В связи с этим, делопроизводство пришлось закрыть.

По словам Светланы Вишняковой, руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Мордовии, долг был зафиксирован из-за ошибки представителя актера. При проведении подсчетов была допущена ошибка в вычислениях. На сегодняшний день, неустойка была оплачена представителем в надлежащем порядке. Региональное управление Федеральной службы судебных приставов официально заявило, что больше не имеет претензий в отношении господина Депардье.

Тем не менее, не удалось выяснить, какая сумма была зафиксирована в качестве долга Жерара Депардье, в момент, когда он попал в базу данных должников. Официальной информации не дает и исполнительный пристав, который занимался делом актера.

В свою очередь, представитель Жерара Депардье заявил, что данный инцидент является обыкновенным пиаром для налоговой инспекции Мордовии. Он утверждает, что безакцептное списание средств с расчетного счета актера не было произведено, хотя данный способ урегулирования задолженности мог бы избежать огласки данного дела.

Напомним, что Жерар Депардье стал официальным гражданином Российской Федерации уже пять лет назад. Произошло это в связи введения во Франции специального налога на роскошь, который бы сильно ударил по карману знаменитости. Поэтому Депардье выказал желание пожить в России. Сам президент Российской Федерации – Владимир Владимирович Путин – лично вручал паспорт актеру на торжественном мероприятии. Власти Мордовии предоставили Депардье квартиру в Саранске.

Несмотря на это, Жерар Депардье также получил бельгийское гражданство и уехал жить в Нешен, где у актера имеется некоторое недвижимое имущество, купленное им еще до получения российского гражданства. Прожив там около пяти лет, знаменитость в начале января 2018 года захотел переселиться в Алжир.