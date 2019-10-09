Причём отечественная платёжная система «Мир» активно набирает обороты.

По информации, предоставленной пресс-службы регионального отделения Центрального Банка Российской Федерации, платежи, совершённые безналичным способом, в общем объёме совершённых банковских операций возросли на девяносто три процента. Такие сведения предоставили в ведомстве по состоянию на 1 июля текущего года. Наблюдается и общий рост всех операций, совершённых по картам, выданных на территории Камчатского края. Этот рост составил сорок три процента по количеству и двадцать – по сумме. Жители полуострова с начала года совершили порядка пятидесяти четырёх миллионов банковских операций и потратили свыше ста пятидесяти пяти миллиардов рублей. Это касается не только территории Камчатки, но и за её пределами.

Доля карт, принадлежащих отечественной платёжной системе «Мир» также значительно увеличилась. Ещё в 2017 году только три процента выданных на полуострове карт относились к этой системе. За первое полугодие текущего года двадцать пять процентов региональных карт принадлежат к национальной платёжной системе.

По информации, предоставленной начальником отдела платёжных систем и расчётов отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Банка России Ольгой Хлабыстиной, популярность набирают бесконтактные способы оплаты, а также использование смартфонов, смартчасов и смартколец.

Стоит отметить, что по состоянию на конец первого полугодия 2019 года на полуострове Камчатка было выдано шестьсот сорок три тысячи единиц банковских карт. В прошлом году этот показатель был на три с половиной процента меньше.