ИА «Ореанда-Новости». Жители полуострова Крым остались без банковских карт на платежных системах Visa и MasterCard.

История с блокировкой карт на международных платежных системах началась еще в 2014 году после введения санкций в отношении российских банков. Данное заявление было сделано официальными представителя Генбанка России.



Напомним, что Соединенные Штаты Америки ввели запрет для своих компаний на обслуживание организаций, расположенных в Крыму.

Сообщается, что Генбанк, входящий в группу банка «Россия», искусственно поддерживал существование Visa и MasterCard на территории Крымского полуострова до перехода на российскую платежную систему. Но с 14 августа они полностью отказались от данной затеи.

Стало известно, что Генеральный банк перешел на российскую платежную систему Мир. Также на горизонте появилась международная китайская платежная система UnionPay, на которую на данный момент активно переходит часть жителей Крыма.

«БайкалБанк» первым начал эмиссию банковских карт китайской платежной системы на полуострове, которая не поддерживает международный пакет санкций против Российской Федерации. Сотрудничество с UnionPay началось еще в 2013 году и успешно развивается по сегодняшний день. С данной системой сотрудничают более 300 банков по всему миру, так что препятствий для проведения банковских операций у пользователей не возникнет.

Ранее жители полуострова жаловались на невозможность проведения некоторых банковских операций с помощью платежных систем Visa и MasterCard.



Главной претензией стало ограничение на оплату в магазинах. Российские гипермаркеты перестали обслуживать эти карты еще с начала 2018 года. Только несколько европейских магазинов продолжили принимать карты международных американских платежных систем. Также отмечалось, что Visa и MasterCard ограничили возможность онлайн-переводов без комиссии, покупок в интернет-магазинах и использования карты за пределами Российской Федерации.

Эксперты заявляют, что вскоре на территории всей Российской Федерации, возможно, перестанут функционировать банковские карты с международными платежными системами Visa и MasterCard. Напомним, что за последние пару лет начался активный переход на российскую систему Мир. В обязательном порядке на нее были переведены сотрудники государственных организаций, а также учащиеся высших учебных заведений по всей России.