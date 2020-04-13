13.04.2020, 16:00
Каждый пятый заёмщик в РФ не знаком с условиями кредита
ИА «Ореанда-Новости». Исследование, проведённое банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", продемонстрировало, что половина жителей России выплачивают либо несколько кредитов, либо один кредит, сообщает издание РБК. При этом отмечается, что каждый пятый из этого числа не знает условий займа или размеры процентов по нему.
Один или несколько кредитов есть у пятидесяти процентов граждан России, продемонстрировал опрос от компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие". Исследование про финансовую грамотность населения и планирование личного бюджета проводилось с двадцать шестого февраля по третье марта. В исследовании принимали участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от восемнадцати лет из всех федеральных округов.
Исследование показало, что самым закредитованным округом является Ямало-Немецкий автономный круг. В данном регионе осуществляют выплату кредитов 72,7 процента из числа участников опроса. На втором месте разместился Красноярский край - 64 процента. На третьем месте оказалась Тюменская области - 62,9 процента. Далее разместились Бурятия и Приморский край - 61,9 и 61,5 процента заёмщиков соответственно.
Меньше всего кредиты берут в Астраханской области (41,9 процента), Санкт-Петербурге (тридцать восемь процентов), Краснодарском крае (37,3 процента). Среди тех регионов, где меньше всего берут кредиты, оказались также Кабардино-Балкария (37 процентов) и Москва (34 процента).
При этом в публикации издания отмечено, что каждый пятый из числа принимавших участие в данном исследовании - обладатель кредита сделал заявление о том, что не знает условий кредита или о том, какой размер процентов по займу.
Кстати, оформить заявку на кредит можно на сайте Cash U.
Согласно данным, полученным по результатам исследования, лишь около семидесяти двух процентов опрошенных умеют грамотно подходить к тому, как распоряжаться доходами. Выяснилось по результатам опроса, что более четверти отвечавших не умеют контролировать бюджет.
Осуществляют учёт своих расходов и доходов большинство участников опроса - 56,5 процента. Из тех, кем контролируется семейный и личный бюджет, восемьдесят один процент фиксирует траты на бумаге, 18,5 - используя мобильные приложения.
Банками в марте был отмечен рост спроса на кредиты при покупке товаров и наличными. Так, согласно информации от банка "Открытие", произошёл рост спроса на денежные займы на пятнадцать процентов, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. По мнению специалистов, которых опросило РБК, всплеск потребительской активности спровоцирован ситуацией с коронавирусом и падением российской валюты.
Один или несколько кредитов есть у пятидесяти процентов граждан России, продемонстрировал опрос от компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие". Исследование про финансовую грамотность населения и планирование личного бюджета проводилось с двадцать шестого февраля по третье марта. В исследовании принимали участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от восемнадцати лет из всех федеральных округов.
Исследование показало, что самым закредитованным округом является Ямало-Немецкий автономный круг. В данном регионе осуществляют выплату кредитов 72,7 процента из числа участников опроса. На втором месте разместился Красноярский край - 64 процента. На третьем месте оказалась Тюменская области - 62,9 процента. Далее разместились Бурятия и Приморский край - 61,9 и 61,5 процента заёмщиков соответственно.
Меньше всего кредиты берут в Астраханской области (41,9 процента), Санкт-Петербурге (тридцать восемь процентов), Краснодарском крае (37,3 процента). Среди тех регионов, где меньше всего берут кредиты, оказались также Кабардино-Балкария (37 процентов) и Москва (34 процента).
При этом в публикации издания отмечено, что каждый пятый из числа принимавших участие в данном исследовании - обладатель кредита сделал заявление о том, что не знает условий кредита или о том, какой размер процентов по займу.
Кстати, оформить заявку на кредит можно на сайте Cash U.
Согласно данным, полученным по результатам исследования, лишь около семидесяти двух процентов опрошенных умеют грамотно подходить к тому, как распоряжаться доходами. Выяснилось по результатам опроса, что более четверти отвечавших не умеют контролировать бюджет.
Осуществляют учёт своих расходов и доходов большинство участников опроса - 56,5 процента. Из тех, кем контролируется семейный и личный бюджет, восемьдесят один процент фиксирует траты на бумаге, 18,5 - используя мобильные приложения.
Банками в марте был отмечен рост спроса на кредиты при покупке товаров и наличными. Так, согласно информации от банка "Открытие", произошёл рост спроса на денежные займы на пятнадцать процентов, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. По мнению специалистов, которых опросило РБК, всплеск потребительской активности спровоцирован ситуацией с коронавирусом и падением российской валюты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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