12.09.2019, 18:21
Казанский кремль отреагировал на слова Жириновского об ущемлении регионов в пользу Татарстана
ИА «Ореанда-Новости». Лилия Галимова, представитель Казанского кремля, отреагировала на слова Жириновского о том, что в республику Татарстан "вливаются" огромные финансы, что при этом ущемляет другие субъекты Российской Федерации.
Лилия Галимова заявила, что Жириновский, как политик, должен понимать образование и функционирование финансовой системы государства и его субъектов, а также формирования в них бюджетной политики. Также она отметила, что Республика Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов РФ, и всегда отдавала и продолжает отдавать в бюджет государства значительно больше, чем получает.
В кремле сочли слова Жириновского провокационным словесным демаршем, который не мог оставаться без ответа.
Лилия Галимова заявила, что Жириновский, как политик, должен понимать образование и функционирование финансовой системы государства и его субъектов, а также формирования в них бюджетной политики. Также она отметила, что Республика Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов РФ, и всегда отдавала и продолжает отдавать в бюджет государства значительно больше, чем получает.
В кремле сочли слова Жириновского провокационным словесным демаршем, который не мог оставаться без ответа.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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