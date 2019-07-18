18.07.2019, 17:52
Компания Бориса Йордана может захватить лидерство на рынке производства марихуаны
ИА «Ореанда-Новости». Компания Curaleaf Holdings объявила о покупке самого большого производителя марихуаны. Всего сделка обойдётся в $875 млн.
Объединившись, компания безусловно станет первой по производству и продаже марихуаны в мире. Главой компании станет владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан.
Борис заявил, что Curaleaf также является лидером по выручке и географии операций. В прошлом году доход компании был более $250 млн.
Объединившись, компания безусловно станет первой по производству и продаже марихуаны в мире. Главой компании станет владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан.
Борис заявил, что Curaleaf также является лидером по выручке и географии операций. В прошлом году доход компании был более $250 млн.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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