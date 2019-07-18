ИА «Ореанда-Новости». Компания Curaleaf Holdings объявила о покупке самого большого производителя марихуаны. Всего сделка обойдётся в $875 млн. 

Объединившись, компания безусловно станет первой по производству и продаже марихуаны в мире. Главой компании станет владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан. 

Борис заявил, что Curaleaf также является лидером по выручке и географии операций. В прошлом году доход компании был более $250 млн.