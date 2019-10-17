ИА «Ореанда-Новости». Со следующего года крупные банковские учреждения будут обязаны оказывать определённый круг государственных услуг в своих подразделениях, сообщает издательство «Известия».

Первоначально будет запущен пилотный проект в 5 субъектах России, в которые входят Кировская и Астраханская области, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Башкирии. Пилотный проект предусмотрен на 2 года. С 2022 года банковские учреждения по всей России смогут представлять госуслуги.

Россияне через банковские отделения смогут зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, получить материнский капитал или пенсии.