17.10.2019, 16:53
Крупные банки будут оказывать госуслуги
ИА «Ореанда-Новости». Со следующего года крупные банковские учреждения будут обязаны оказывать определённый круг государственных услуг в своих подразделениях, сообщает издательство «Известия».
Первоначально будет запущен пилотный проект в 5 субъектах России, в которые входят Кировская и Астраханская области, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Башкирии. Пилотный проект предусмотрен на 2 года. С 2022 года банковские учреждения по всей России смогут представлять госуслуги.
Россияне через банковские отделения смогут зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, получить материнский капитал или пенсии.
Первоначально будет запущен пилотный проект в 5 субъектах России, в которые входят Кировская и Астраханская области, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Башкирии. Пилотный проект предусмотрен на 2 года. С 2022 года банковские учреждения по всей России смогут представлять госуслуги.
Россияне через банковские отделения смогут зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, получить материнский капитал или пенсии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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