На эти цели область решила потратить около трёх миллиардов рублей.

Из общего объёма средств, запланированного региональным бюджетом, в следующем году участникам долевого строительства будет выделено пятьсот миллионов. Таким образом, власти решили пополнить фонд защиты прав этой категории граждан. Уже в 2021 году эта сумма будет увеличена ещё на двести миллионов и составит семьсот миллионов рублей. В 2022 году на вышеуказанные цели власти Ленинградской области выделят уже восемьсот миллионов рублей. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства Ленинградской области, за три года (с 2020 по 2022 годы) власти потратят на общий целевой взнос два миллиарда рублей.

Кроме того, областное правительство рассмотрело поправки в местный бюджет, рассчитанный на конец текущего года. Было принято решение увеличить сумму на завершение строительства долгостроев с трёхсот до восьмисот миллионов рублей. Таким образом, на решение проблем обманутых дольщиков Ленинградская область готова потратить два миллиарда восемьсот миллионов рублей.

Напомним, что ранее на территории Ленинградской области сократилась численность объектов для включения средств участников долевого строительства по старым правилам. Напомним, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обнародовало собственные новые критерии. В августе текущего года таких, не попадающих под критерии федерального Минстроя, строительных объектов было двадцать пять процентов. В настоящее время таких объектов стало двенадцать процентов.