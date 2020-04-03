ИА «Ореанда-Новости» . Сергей Собянин, глава российский столицы, заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».

По словам Собянина, в этом случае «бюджеты треснут» и властям будет трудно обеспечить систему здравоохранения.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения», – заявил Собянин.

Мэр убежден, что в сложившейся ситуации бизнес «должен проявить свою социальную позицию», так как «речь идёт пока о месяце каникул», у большинства предприятий «хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают».

Собянин также добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили работать, нуждаются в приоритетной поддержке. Это секторы торговли, услуг, гостиничного бизнеса.