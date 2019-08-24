24.08.2019, 14:15
Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции до 3%
ИА «Ореанда-Новости». В министерстве экономического развития заявляют, что инфляция в России в первом квартале 2020 года снизится до 3% в годовом выражении.
Министр экономики Максим Орешкин заявил, что, в связи с проведением центробанком смягчения денежно-кредитной политики, можно ожидать снижения инфляции в России. По подсчётам ведомства, уже к концу 2019 года инфляция будет составлять не более 4%, а в начале следующего года и вовсе опустится до 3%.
По опубликованным отчётам, на 19 августа 2019 года инвляция замедлилась до 4,4% по сравнению с 4,6% в конце июля.
Министр экономики Максим Орешкин заявил, что, в связи с проведением центробанком смягчения денежно-кредитной политики, можно ожидать снижения инфляции в России. По подсчётам ведомства, уже к концу 2019 года инфляция будет составлять не более 4%, а в начале следующего года и вовсе опустится до 3%.
По опубликованным отчётам, на 19 августа 2019 года инвляция замедлилась до 4,4% по сравнению с 4,6% в конце июля.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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