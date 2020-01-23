Неизвестный инвестор купил госбумаги с погашением в период до 2028 года включительно на ОФЗ-26229 сегодня, 23 января. Специалисты «Уралсиба» обратили внимание на такую сделку.. Это первый случай, когда все облигации аукциона были куплены одним человеком.. Об этом сообщила глава «Уралсиба» Ольга Стерина.