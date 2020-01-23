23.01.2020, 21:49
Минфин продал в одни руки облигации на сумму 58 миллиардов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Минфин продал в одни руки облигации на сумму 58 миллиардов рублей, сообщает издательство «РИА Новости».
Неизвестный инвестор купил госбумаги с погашением в период до 2028 года включительно на ОФЗ-26229 сегодня, 23 января. Специалисты «Уралсиба» обратили внимание на такую сделку. По их мнению, подобная покупка выглядит успешной и удивительной. Это первый случай, когда все облигации аукциона были куплены одним человеком.
Стоит отметить, что продажа всех облигаций одному покупателю не способствовала увеличению спроса на вторичном рынке. Об этом сообщила глава «Уралсиба» Ольга Стерина.
Неизвестный инвестор купил госбумаги с погашением в период до 2028 года включительно на ОФЗ-26229 сегодня, 23 января. Специалисты «Уралсиба» обратили внимание на такую сделку. По их мнению, подобная покупка выглядит успешной и удивительной. Это первый случай, когда все облигации аукциона были куплены одним человеком.
Стоит отметить, что продажа всех облигаций одному покупателю не способствовала увеличению спроса на вторичном рынке. Об этом сообщила глава «Уралсиба» Ольга Стерина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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