Глава ведомства уверяет, что причины такого снижения довольно очевидны.

Заместитель председателя российского правительства, министр финансов Антон Силуанов считает, что Центробанк России способен и дальше понизить процент ставки, так как в государстве складываются все условия для такого решения. Так, например, в экономике страны зафиксированы более низкие, чем ожидали, темпы инфляции. Этот факт подтвердил и министр экономического развития России Максим Орешкин – в своём новом прогнозе до 2024 года инфляция составляет 3,8 процента вместо запланированного 4,3 процента. Теперь вице-премьер Антон Силуанов ждёт дальнейших действий от руководства Центрального Банка Российской Федерации. Основания для снижения процента ключевой ставки, как говорится, налицо, отметил Антон Силуанов.

Глава комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, в свою очередь, заявил, что, в случае снижения ставки до семи процентов в год, можно будет наблюдать рост в отечественной экономике. Кроме того, такое решение от ЦБ РФ может привести к снижению ставок практически во всех областях банковских услуг. От этого выиграют не только компании, но и физические лица, отметил Анатолий Аксаков.

Стоит также упомянуть, что сегодня Центральный Банк Российской Федерации снизил годовой процент ключевой ставки до семи процентов. Это на одну четверть процента ниже предыдущего показателя. До этого ЦБ РФ снижал ставку в июне до семи с половиной процентов и в июле до 7,25 процентов.