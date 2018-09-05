ИА «Ореанда-Новости». Рубль никак не сможет укрепиться в среднесрочной перспективе.

Министерство экономического развития опубликовало прогноз до 2024 года. По предложенным данным, предполагается снижение среднегодового курса российской валюты до 68 рублей за доллар.

Как ни крути, в этом году у рубля нет шансов укрепиться. Минфин хотя и ушёл с рынка, но собирается потратить на покупку валюты рекордные 427 миллиарда рублей.

Аналитики уповают только на нормализацию внешнеполитической обстановки – кроме как на это надеяться больше не на что, но и на такой расклад рассчитывать тоже не стоит.

Кроме того, аналитики представляют свои прогнозы, даже более пессимистичные: рубль может ещё ослабнуть в текущем году до 70-75 рублей за доллар из-за усиления антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов и их союзников.

В ноябре уже готовится введение второго пакета санкций, предусмотренных в рамках «дела Скрипалей», намечается принятие Конгрессом санкционного закона, который предусматривает ограничения на покупку нового российского госдолга и деятельность банков с госучастием.

Не внушает оптимизма и текущая ситуация на рынке: так, например, 5 сентября 2018 года в Великобритании объявили о том, что оба подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери – граждане России, и, как результат, подорожание доллара на 0,3% до отметки в 68,3 рубля. Можно сказать, что на данный момент динамика рубля преимущественно определяется рисками дополнительных санкций против России.

Аналитик Алексей Антонов предполагает, что, возможно, дело в том, что валюта для формирования резервов Министерства финансов приобретается у каких-либо крупных банков, либо у самого Центробанка, которые всё равно покупают её на рынке. Таким образом, рыночные факторы опять могут иметь слабое влияние на курсообразование российской валюты.

Ряд экспертов напоминают также о том, что не стоит забывать и о давлении, под которым сейчас находится подавляющее большинство валют развивающихся стран, из-за ужесточения монетарной политики ФРС.

Так всего за месяц аргентинское песо потеряло около 30% стоимости, южноафриканский ранд - 13%, турецкая лира - 20%, бразильский реал - больше 10%.