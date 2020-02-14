ИА «Ореанда-Новости». Данные НАФИ свидетельствуют о стабильном снижении лояльности жителей России к банкам.

Жители России четвёртый год подряд теряют доверие к банкам. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Сообщается, что с 2016 по 2020 год уровень лояльности к основному банку снизился в восемь раз. Данный индекс упал с 43% до 5%.

До 34% поднялся показатель тех, кто негативно оценивает деятельность своего банка. Этот индекс повысился на 10%.

Уровень лояльности к банку зависит от принадлежности социально-демографическим группам. Так, самый высокий показатель у молодёжи. У граждан от 18 до 24 лет он составил 22%, тогда как у людей от 45 до 59 индекс достиг самой низкой отметки.