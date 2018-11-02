В Минтруде поясняют, что благодаря поправкам навязывание определенного банка для получения зарплаты будет приравниваться к невыплате вознаграждения за труд. За это правонарушение штрафы составляют:, согласно статье 5.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.Также министерство планирует учесть интересы работодателей, которые обязаны начислять заплату два раза в месяц,. Выбирать банк для перечисления заработной платы россияне могут уже четыре года, а срок уведомления работодателя прежде составлял 5 дней.во время заседания Российской комиссии по регулированию трудовых отношений. Также регулирующее воздействие документа получило одобрение Министерства экономического развития РФ. Там сочли, что увеличение сроков уведомления работодателя до 15 дней поможет последнему избежать нарушения норм трудового права по независящим причинам, например, из-за продолжительных выходных и длительных сроков оформления документов. В то же время такой срок позволит избежать задержки выплат заработной платы, связанной с переходом на карту нового банка.Наличие единственного зарплатного банка сокращает нагрузку на бухгалтерию, а также расходы комиссии при переводе заработной платы, поэтому работодатели стремятся к участию в зарплатном проекте. Сейчас привлечь работодателя к ответственности за навязывание банка сложнее, ведь зарплата все равно выдается.Законопроект с внесенными таким образом правовыми и юридическими правками на данный момент направлен на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.