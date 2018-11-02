02.11.2018, 08:00
Навязывание банка сотруднику будет приравнено к невыплате зарплаты.
ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда планирует подготовить поправки в административный кодекс РФ о штрафах за навязывание определенного зарплатного банка.Штрафы работодателям, держащим сотрудников в зарплатном рабстве, будут достигать 50 тысяч рублей. Согласно отчету по законопроектной деятельности, изменения планируется внести в Государственную думу РФ в первом квартале 2019 года.
В Минтруде поясняют, что благодаря поправкам навязывание определенного банка для получения зарплаты будет приравниваться к невыплате вознаграждения за труд. За это правонарушение штрафы составляют: для юридических лиц – 30-50 тысяч рублей, для ИП – от 1 до 5 тысяч, согласно статье 5.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Также министерство планирует учесть интересы работодателей, которые обязаны начислять заплату два раза в месяц, увеличив в три раза срок, отведенный работнику для уведомления о смене банка. Выбирать банк для перечисления заработной платы россияне могут уже четыре года, а срок уведомления работодателя прежде составлял 5 дней.
Законопроект уже поддержала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время заседания Российской комиссии по регулированию трудовых отношений. Также регулирующее воздействие документа получило одобрение Министерства экономического развития РФ. Там сочли, что увеличение сроков уведомления работодателя до 15 дней поможет последнему избежать нарушения норм трудового права по независящим причинам, например, из-за продолжительных выходных и длительных сроков оформления документов. В то же время такой срок позволит избежать задержки выплат заработной платы, связанной с переходом на карту нового банка.
Наличие единственного зарплатного банка сокращает нагрузку на бухгалтерию, а также расходы комиссии при переводе заработной платы, поэтому работодатели стремятся к участию в зарплатном проекте. Сейчас привлечь работодателя к ответственности за навязывание банка сложнее, ведь зарплата все равно выдается. Корректировки законодательства позволят защитить интересы обеих сторон.
Законопроект с внесенными таким образом правовыми и юридическими правками на данный момент направлен на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
В Минтруде поясняют, что благодаря поправкам навязывание определенного банка для получения зарплаты будет приравниваться к невыплате вознаграждения за труд. За это правонарушение штрафы составляют: для юридических лиц – 30-50 тысяч рублей, для ИП – от 1 до 5 тысяч, согласно статье 5.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Также министерство планирует учесть интересы работодателей, которые обязаны начислять заплату два раза в месяц, увеличив в три раза срок, отведенный работнику для уведомления о смене банка. Выбирать банк для перечисления заработной платы россияне могут уже четыре года, а срок уведомления работодателя прежде составлял 5 дней.
Законопроект уже поддержала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время заседания Российской комиссии по регулированию трудовых отношений. Также регулирующее воздействие документа получило одобрение Министерства экономического развития РФ. Там сочли, что увеличение сроков уведомления работодателя до 15 дней поможет последнему избежать нарушения норм трудового права по независящим причинам, например, из-за продолжительных выходных и длительных сроков оформления документов. В то же время такой срок позволит избежать задержки выплат заработной платы, связанной с переходом на карту нового банка.
Наличие единственного зарплатного банка сокращает нагрузку на бухгалтерию, а также расходы комиссии при переводе заработной платы, поэтому работодатели стремятся к участию в зарплатном проекте. Сейчас привлечь работодателя к ответственности за навязывание банка сложнее, ведь зарплата все равно выдается. Корректировки законодательства позволят защитить интересы обеих сторон.
Законопроект с внесенными таким образом правовыми и юридическими правками на данный момент направлен на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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