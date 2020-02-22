ИА «Ореанда-Новости». Банк России выяснил, что большинство денег, похищенных у граждан, мошенники перехватили при покупках в интернет-магазинах.

Как правила, хищение средств происходит во время совершения покупки без согласия физического лица. Банки со всей России сообщили, более трёх миллиардов рублей было украдено таким способом в прошлом году, что в среднем составляет десять тысяч рублей на человека. Пятая часть объёма денежных средств была возвращена владельцам.

Всего было проведено подобных операций на сумму 6,4 миллиарда рублей. Таким образом, половина из них оказалась подвержена хакерской атаке. За прошлый год взломать систему покупки и транзита денежных средств пытались более 160 тысяч раз.