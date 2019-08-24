ИА «Ореанда-Новости». Минимум для трудоспособного населения составляет 12 тысяч 130 рублей, для пенсионеров - 9 тысяч 236 рублей, а для детей - ровно 11 тысяч рублей. Ранее для детей прожиточный минимум составлял 10 тысяч 585 рублей.

В стоимость проживания входит: потребительская корзина, минимальный набор непродовольственных товаров (обувь, одежда, предметы домашнего обихода, средства гигиены); услуги, необходимые для поддержания здоровья человека, и ряд платежей, включая коммунальные услуги.

Министерство труда пояснило, что это увеличение связано с ростом цен на продукты питания. Большая часть лука подорожала на 40%, капуста - на 37%, морковь - на 30%, свекла - на 26% и картофель - почти на 23%. Цены на хлеб, молочные продукты и рыбу также выросли.