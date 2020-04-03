ИА «Ореанда-Новости» . Объём Фонда национального благосостояния в марте текущего года вырос на 4,6 триллиона рублей и на 1 апреля составил более 12,85 триллиона, следует из документов, размещенных на сайте Минфина России.

Объём ФНБ на 1 марта составлял 8,25 триллионов рублей.

«По состоянию на 1 апреля 2020 года объём ФНБ составил 12,855 триллионов рублей, или 11,3% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно 165 384,5 миллиона долларов», - сообщает Минфин.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 57,232 миллиарда долларов, порядка 49,484 миллиарда евро, и 1,494 триллиона рублей.