ИА «Ореанда-Новости». В недавнем опубликованном списке самых богатых женщин Росси от Forbes основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первую строчку. В прошлом году список возглавила Елена Батурина с состояние в 1,2 миллиарда долларов. Но за 2019 год основательница Wildberries смогла увеличить свои доходы на 400 миллионов долларов, и теперь с суммой в 1,4 миллиарда долларов она признана самой богатой женщиной России.

Нужно отметить, что, по данным того же издания Forbes, прибыль этого российского интернет-продавца возросла на 88%. Теперь она составляет около 223 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.

Напомним, что Татьяна Бакальчук фигурирует в этом списке с 2018 года.