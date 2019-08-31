ИА "Ореанда-Новости" Принятая российским правительством пенсионная реформа, основной целью которой стало увеличение возраста при выходе на заслуженный отдых, не сможет решить ключевых задач в отечественной экономике. Специалисты приводят примеры того, что данное решение сможет только усугубить ситуацию.

На прошедшем совещании, повестка которого была посвящена экономическим вопросам, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что рост внутреннего валового продукта и рост в промышленном производстве страны не сможет удовлетворить запросы государства. Потребительский спрос является одним из ключевых факторов роста показателей в ряде отраслей. Однако, доходы населения страны продолжают падать, что, в свою очередь, не приводят к росту в экономике страны. В качестве примеров эксперты приводят падение спроса на автомобили или на сокращение объёма выданных ипотечных кредитов. Социологические опросы свидетельствуют о том, что у людей не хватает денег на одежду и обувь. Все эти показатели являются доказательством того, что отечественная экономика испытывает значительные трудности.

По мнению инициаторов проекта пенсионной реформы, одним из которых является Алексей Кудрин, повышение пенсионного возраста должно привести к росту экономических показателей и ВВП, в частности. Однако, действительность говорит о том, что именно люди старше пятидесяти пяти лет являются наиболее платёжеспособным населением в России. Чаще всего их заработки уходили на погашение ипотечных жилищных кредитов для своих детей. Несмотря на то что, государство говорит о мерах защиты людей предпенсионного возраста, именно они стали первыми в очередь на увольнение или на перевод на менее оплачиваемый труд. В свою очередь, размер пособия по безработице позволяет молодым людям отказаться от основной работы. Все эти факторы никак не могут позитивно сказаться на экономической ситуации в стране, уверяют эксперты.