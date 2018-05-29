ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всего за неделю ценник на бензин и дизельное топливо более чем заметно «скакнул» в России. Ещё неделю назад, до 21 мая на информационном табло автозаправок можно было увидеть сумму почти на рубль меньше. С чем связан такой прыжок в ценах?



Аналитический центр страны «Кортес» проверил данные по стране и опубликовал информацию о том, что с 21 по 27 мая от 76 до 90 копеек подросла стоимость бензина и «дизеля».

По состоянию на 29 мая цены по регионам следующие:

АИ-92 – 40 рублей 76 копеек за литр – цена прыгнула вверх на 76 копеек;

АИ-95 – 43 рубля и 60 копеек за литр – цена прыгнула вверх на 79 копеек;

Дизельное топливо уже стоит 43 рубля 65 копеек за литр – цена прыгнула вверх на 79 копеек.



В Москве сообщается, что 79 копеек оказалось не потолком, на заправках цены поднялись в среднем на 88-90 копеек, например, литр 92-го бензина на сегодняшний день стоит уже 42 рубля и 21 копейку, 95-го – 45 рублей 50 копеек, дизель дороже на 85 копеек и цена за литр поднялась до 43 рублей 99 копеек.

Напомним, до этого глава Министерства энергетики заявил, что правительство значительно снизит акцизы на топливо с 1 июля, что позволит избежать колебаний цен. Однако пока налицо обратный процесс.

На дизтопливо акцизы подешевеют на 2000 рублей за одну тонну, ещё больше послабят акцизы на бензин – на 3000 за тонну от действующих цен.

Со слов вице-премьера Минэнерго, в 2010 году в стране значительно (больше, чем в два раза) выросли акцизы на моторное топливо, это и является причиной давления на нефтепродукты.

В Центробанке объясняют, что такие изменения связаны с ситуацией, которая происходит на мировом нефтерынке. Когда нефть теряла в цене – цены на топливо росли чуть меньше. Сейчас на международном рынке всё наоборот – акцизы растут, растут и цены на мировом рынке. Однако сообщается, что пока этот скачок в ценообразовании никак не отображается на инфляции в стране