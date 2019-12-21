ИА «Ореанда-Новости». Владимир Потанин оправдал экономические реформы, предпринятые в 90-е годы прошлого века.

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин оценил экономические реформы, которое предпринимались в 90-х годах прошлого века в интервью Bloomberg. Он сравнил решения властей с лекарством или болезненной операцией.

По словам Потанина, именно частная собственность должна была стать «лекарством» для того, что происходило в те годы. Собственники, способные помочь, не появлялись просто так. Властям пришлось передавать государственные активы в частные руки.

Глава «Норникеля» также отметил, что возможно распределение собственности было неравноценным. Однако только так государство смогло выбраться из кризиса.

Потанин подчеркнул, что главной проблемой СССР была экономика. Путь у Советского союза всё ещё есть «поклонники», стоит признать, что СССР просто обанкротился.