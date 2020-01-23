23.01.2020, 22:29
Предприятиям ОПК могут списать все безвозвратные долги
ИА «Ореанда-Новости». Предприятиям ОПК могут списать все безвозвратные долги, сообщает издательство «Коммерсантъ».
По словам руководителя ВТБ Андрея Костина, в конце прошлого года было проведено закрытое совещание в отношении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин вынес указ, который позволит списать долги с предприятий ОПК. По словам главы ВТБ, в указе предусматривается льготная реструктуризация долгов и частичное участие денежных средств из госбюджета.
Документ носит закрытый характер, поэтому от дальнейших комментариев Андрей Костин отказался.
По словам руководителя ВТБ Андрея Костина, в конце прошлого года было проведено закрытое совещание в отношении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин вынес указ, который позволит списать долги с предприятий ОПК. По словам главы ВТБ, в указе предусматривается льготная реструктуризация долгов и частичное участие денежных средств из госбюджета.
Документ носит закрытый характер, поэтому от дальнейших комментариев Андрей Костин отказался.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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