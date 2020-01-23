По словам руководителя ВТБ Андрея Костина, в конце прошлого года было проведено закрытое совещание в отношении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин вынес указ, который позволит списать долги с предприятий ОПК.Документ носит закрытый характер, поэтому от дальнейших комментариев Андрей Костин отказался.