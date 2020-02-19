ИА «Ореанда-Новости» . Руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал, что чистую прибыль корпорации позволили увеличить сильные финансовые результаты. По итогам прошлого года прибыль акционерного общества достигла 708 миллиардов рублей, что на 29% больше, чем в 2018 году.

По сообщению «ТАСС», промежуточная прибыль «Роснефти» за первое полугодие прошлого года составила 15,34 рубля за одну акцию. Выручка крупнейшей компании-производителя нефти за расчётный период возросла на 5% до 8,67 триллионов рублей, а затраты корпорации в прошлом году значительно снизились. Налоговые отчисления «Роснефти» составили 3,6 триллиона рублей, а показатель EBITDA вырос до 2,1 триллиона.

Увеличение доходов и снижение расходов компании, в первую очередь, связывают с положительными изменения в операционной прибыли, увеличение объёмов реализации ценного ресурса и результативным контролем над финансовыми затратами.