ИА «Ореанда-Новости». В первом квартале текущего года сумма вложений немецких инвесторов в экономику РФ достигло 1, 76 млрд. евро. Эту цифру назвали после подсчетов в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина от суммы инвестиций за весь прошлый год.

Siemens - является одним из лидирующих инвестором на российском рынке. Она подала заявку в Минпромторг РФ на специальный инвестиционный контракт. В планах компании - довести до 90% локализацию турбин в России за ближайшие несколько лет.

Маттиас Шепп – председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, сказал. Что несмотря на санкции, компании Германии верят, что на рынке России есть перспективы для инвестиций.

Рост немецких инвестиций наблюдается последние несколько лет. По данным Бундесбанка, в прошлом году инвестиции составили 3,2 млрд евро, что на 17% больше, чем в 2017 году.

В рамках международного форума, проходящего в Санкт-Петербурге, была подписана программа между РФ и Германией «Партнерство для эффективности». Она подразумевает интеграцию немецких разработок в российскую экономику.