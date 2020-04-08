ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает новостной портал РБК, опираясь на данные с сайта Центробанка РФ, на начало марта российские активы составили 18 триллионов рублей.

Такая сумма складывается из депозитов органов федерального уровня, а также активов региональных правительств. В неё также входит и иностранная валюта, приобретённая Министерством Финансов в начале этого года.