ИА «Ореанда-Новости». Гендиректор Объединенного кредитного бюро Николай Мясников объявил о том, что начиная с 2019 года россиянам будут присваивать персональный кредитный рейтинг, который будет отличаться от привычных кредитных историй и изменит взаимодействие клиентов и банков.

Ранее Центральный Банк отмечал, что количество сберегательных вкладов стремительно уменьшается на фоне постоянно растущего количества займов, но эксперты уверенно говорят, что такая реакция населения вполне объяснима - люди при неизменном объёме доходов пытаются поддерживать привычный уровень жизни.

На данный момент банки в своём решении выдавать или не выдавать кредит руководствуются кредитной историей заёмщика, в которой значатся уровень долговой нагрузки, просрочки, личные данные и многое другое. Тем не менее, при рассмотрении заявки на кредит, банк может учитывать и дополнительную информацию из источников, предоставляемых не бюро кредитных историй.

На смену этой системе должен прийти кредитный рейтинг. Николай Мясников объяснил, что это некий балл, который будет рассчитываться на основании информации в разделах кредитной истории. Эксперт сравнил рейтинг с скорингом - внутренней системой оценки клиентов, которую в настоящий момент используют банки. Как правило, это компьютерная программа, которая анализирует введенные данные заёмщика и выдаёт результат - давать ему кредит или нет.

Кредитный рейтинг будет выполнять, однако, ту же самую функцию, что и кредитная история – оценивать благонадёжность заёмщика. Чем выше будет балл, тем больше вероятность того, что заёмщик получит свой кредит, а банк – получит средства обратно вовремя.

Однако, Алексей Волков отметил, что едва ли получится в короткие сроки перейти к системе кредитного рейтинга, потому что к таким переменам банковской системе нужно подготовиться. К тому же, в инициативе ещё остаются белые пятна – например, каким будет рейтинг у человека, который обратился за кредитом впервые.

Эксперты, тем не менее, предупреждают, что высокий рейтинг – не залог того, что вам однозначно будет предоставлен кредит.