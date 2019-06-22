ИА "Ореанда-Новости". В июне Росстат опубликовал отчёт, согласно которому были определены регионы с низким уровнем доходов у населения. Четвёртое место занимает Чувашия, где средняя зарплата жителя составляет 18 094 тысяч рублей. Самый низкий показатель в Тыве – 14 715 тыс.рублей, чуть выше в Ингушетии (16 158 тыс.руб) и Калмыкии (16 781 тыс.руб). В Карачаево-Черкесии средняя зарплата равна 18, 233 тысяч рублей. При этом средний доход жителя по России составляет 33 010 тыс.руб.

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