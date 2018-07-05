ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Росстата разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными жителями России превышает значение в 15 раз. Это значит, что самые бедные жители России получают в 15 раз меньше денег, чем богачи.

Об этом рассказал Александр Суринов, глава Федеральной службы госстатистики (Росстат) журналистам «Российской газеты».

Для этого рассматривали доход десяти процентов самых богатых жителей России и доход десяти процентов самых бедных россиян. Потом эти показатели сравнивали. В 2017-м году этот показатель составил 15,3 раз, причём это предварительная оценка. В 2016-м году –15,5 раз, а в 2015-м ещё чуть больше – 15,7 раз. То есть этот «разрыв» держится приблизительно на одном и том же уровне, но видна тенденция к его уменьшению, хоть и в незначительной степени.

Но существует и другой подход подсчёта разницы в доходах. Так сравнивают доход самого обеспеченного человека из выбранных десяти процентов «богачей» и доход самого бедного человека из десяти процентов. По этому методу самый обеспеченный человек зарабатывал в 2017-м году в семь раз больше, чем самый малообеспеченный. В 2016-м – в 7,1 раз. Этот метод отличается большей устойчивостью.

При этом в Росстате отмечают, что в 2017-м году около шести с половиной процентов россиян живут на сумму менее десяти долларов в день.

А ранее министр труда Максим Топилин говорил, что в начале 2018 года на десять процентов выросли реальные зарплаты жителей России. Это чиновник объяснил нехваткой в стране трудоспособных людей.

Напомним, в 2019 году Россию ожидает повышение пенсионного возраста. В Совете Минтруда идею поддержали. Топилин считает, что это необходимо делать именно сейчас, потому что в России отмечается увеличение продолжительности жизни. Также эта реформа поможет увеличить количество трудоспособных граждан и поднять пенсии – в среднем на одну тысячу рублей в год.