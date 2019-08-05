ИА «Ореанда-Новости». Сбербанк запустит сервис для оплаты покупок в магазинах с помощью QR-кодов вместо карты во всех регионах страны. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



Такая служба закупок путём сканирования QR-кода до сих пор работала только в Краснодарском крае. С 5 августа банк начал подключать магазины в Санкт-Петербурге, в дальнейшем программа будет распространяться на всю страну.



Для осуществления платежа клиент банка может использовать приложение для сканирования QR-кода, размещенного на кассе магазина. В свою очередь, кассиры увидят информацию о покупке в мобильном приложении Sberbank Business Online для юридических лиц.



Тарифы на QR-коды для торговли будут ниже, чем на карты. В первом случае они составят 0,6–1,5% от суммы платежа и зависят от сферы деятельности. Банки платят в среднем 1,5-2,5% за карточные бизнес-платежи. Покупатели за использование новой услуги начисляют бонусы «Спасибо».