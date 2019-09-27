Соответствующее соглашение было подписано в минувший вторник.

24 сентября состоялось подписание трёхстороннего соглашения между ПАО «Сбербанк», акционерным обществом «Корпорация развития Енисейской Сибири» и компанией «Strategy Partners». Последняя входит в структуру Сбербанка. Согласно тексту этого документа, планируется инвестировать малый и средний бизнес, а также часть государственных предприятий, функционирующих на территории этого региона. По словам заместителя председателя – управляющего Красноярским отделением Сбербанка Дмитрием Солнцевым, территория Енисейской Сибири имеет высокий потенциал в плане инвестиций. Сбербанк готов пригласить в этот регион инвесторов с территории всего государства. Также Дмитрий Солнцев объяснил, почему в подписании соглашения принимает дочерняя компания Сбербанка Strategy Partners. Данная организация будет занята разработкой стратегии развития для регионов Енисейской Сибири, так как здесь собраны лучшие специалисты в области аналитики, которые аккумулируя весь мировой опыт, создадут новый продукт на этой территории.

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Енисейской Сибири», эта территория включает в себя тридцать две инициативы, объём которых составляет около двух триллионов рублей. Все три региона Енисейской Сибири имеют огромный потенциал для будущих инвесторов – организаторам поступает большое количество заявок от инвесторов со всех регионов России.

Стоит отметить, что в Енисейскую Сибирь входят такие регионы как Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва. Сбербанк инвестировал в эти регионы около ста десяти миллиардов рублей.