ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба кредитной организации сегодня, 12 октября, объявила о повышении ставки по всей линейке рублёвых вкладов на 0,15-0,5 процентных пункта. В результате внесённых изменений диапазон ставок составил 3,4-5,15%.

Директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Наталья Алымова прокомментировала решение банка: она отметила, что выбор новой ставки связан в первую очередь с повышением ключевой ставки Банка России до 7,5% в сентябре 2018 года, а также соответствующей тенденцией на финансовом рынке.

Также с 12 октября банком запущена новая программа по рублёвым вкладам - "Рекордный". По условиям, необходимо открыть вклад до 30 ноября 2018 года. Срок вклада составляет от семи месяцев до 1,5 лет, а сумма - от 50 тысяч рублей. Диапазон ставок по вкладу составляет 6,5%-7,15%, что является максимальной ставкой по вкладам Сбербанка с начала года.

Но Сбербанк не единственный банк, скорректировавший ставки по вкладам. Так в пресс-службе ВТБ со ссылкой на старшего вице-президента, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлию Деменюк сообщили о том, что ВТБ также повысил ставки по промовкладам "Максимум" и "Максимум онлайн". Сотрудники ВТБ объяснили, что такие изменения были продиктованы макроэкономическими факторами и рыночной конъюнктурой.

Деменюк отметила, что, однако, ключевым макроэкономическим фактором, влияющим на изменение ставок по вкладам, по-прежнему остаётся динамика ключевой ставки Центрального Банка РФ. После того, как она была увеличена на 0,25 процентных пункта, изменились и ставки по вкладам. ВТБ не стал исключением.

Среднее увеличение ставки по вкладам "Максимум" и "Максимум онлайн" составило 0,6 процентных пункта.

Деменюк в интервью заметила, что на данный момент наблюдается тенденция к увеличению интереса вкладчиков в дистанционных каналах, поэтому на особых условиях предложен промовклад "Максимум онлайн", ставки по которому теперь достигают 7,3% годовых".