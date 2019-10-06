06.10.2019, 17:00
Сбербанк согласился финансировать модернизацию Афипского НПЗ
ИА «Ореанда-Новости». Сбербанк одобрил финансирование модернизации Афипского завода по переработке нефти. Сумма кредита составляет более 1 миллиарда долларов.
Руководитель группы «САФМАР» Михаил Гуцериев планирует провести модернизацию завода не только за счёт заёмных средств, но и с использованием собственного капитала. Все вопросы по погашению долга были согласованы.
В ближайшее время планируется закупить новое технологическое оборудование, построить новые установки, которые позволять повысить добычу нефти до 100% и вывести Афипский завод на новый уровень.
В мае этого года, группа «САФМАР» выкупила нефтеперерабатывающий завод, который испытывал перебои в добыче нефти. В сентябре завод показал положительные результаты работы.
Руководитель группы «САФМАР» Михаил Гуцериев планирует провести модернизацию завода не только за счёт заёмных средств, но и с использованием собственного капитала. Все вопросы по погашению долга были согласованы.
В ближайшее время планируется закупить новое технологическое оборудование, построить новые установки, которые позволять повысить добычу нефти до 100% и вывести Афипский завод на новый уровень.
В мае этого года, группа «САФМАР» выкупила нефтеперерабатывающий завод, который испытывал перебои в добыче нефти. В сентябре завод показал положительные результаты работы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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