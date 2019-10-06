ИА «Ореанда-Новости».  Сбербанк одобрил финансирование модернизации Афипского завода по переработке нефти. Сумма кредита составляет более 1 миллиарда долларов.

Руководитель группы «САФМАР» Михаил Гуцериев планирует провести модернизацию завода не только за счёт заёмных средств, но и с использованием собственного капитала. Все вопросы по погашению долга были согласованы. 

В ближайшее время планируется закупить новое технологическое оборудование, построить новые установки, которые позволять повысить добычу нефти до 100% и вывести Афипский завод на новый уровень.

В мае этого года, группа «САФМАР» выкупила нефтеперерабатывающий завод, который испытывал перебои в добыче нефти. В сентябре завод показал положительные результаты работы.