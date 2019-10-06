Руководитель группы «САФМАР» Михаил Гуцериев планирует провести модернизацию завода не только за счёт заёмных средств, но и с использованием собственного капитала.В ближайшее времяи вывести Афипский завод на новый уровень.В мае этого года, группа «САФМАР» выкупила нефтеперерабатывающий завод, который испытывал перебои в добыче нефти.