ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Социальная пенсия доступна тем, кто до пенсионного возраста не смог наработать необходимый стаж и не имеет право на пенсию. К ним относятся и те люди, которые работали, но неофициально, поэтому стаж шёл «мимо» трудовой книжки, что не дало право получить страховые выплаты от государства. С введением в России пенсионной реформы планируют отодвинуть и возраст социальной пенсии.

Напомним, 14 июня правительство пришло к решению. Что с 2019 года возраст достижения пенсии в стране будут подниматься на полгода. Это лишь законопроект и его сценарий, пока он на рассмотрении. Реформа будет длиться до 2028 года для женщин, пока не достигнет границы в 63 года, для мужчин – ещё на четыре года дольше, до 2034, пока не достигнет отметки в 65 лет.

В этом законопроекте есть справка о том, что социальная поддержка граждан начинаться будет с 68 и 70 лет для женщин и мужчин. Как пишет РБК, ссылаясь на свой источник, документ только изучается и ещё будет тщательно прорабатываться. Пока это лишь сценарии возможного развития.

Сейчас социальную пенсию имеют право получать женщины в 60 лет, а мужчины в 65 лет. Эти люди не наработали социального стажа до выхода на обычную страховую пенсию. С 2018 года был установлен критерий – девять лет стажа, с 2024 года необходимый стаж также вырастет на шесть лет до 15.

Тот, кто отработал в своей жизни 40-45 лет, могут пойти на пенсию в любое время, даже не дожидаясь.

Премьер страны Анатолий Медведев подчеркнул в свою очередь на заседании правительства, что пенсионная реформа в целом необходима стране, а все условия для её осуществления созданы. В планах, что это позволит повысить пенсии граждан и побороть безработицу. Отмечается, что в некоторых регионах не хватает рабочей силы, а у людей старшего поколения есть опыт, знания, и они ещё могут трудиться и многого достичь.



