В прошлом соруководитель объединённой редакции РБК Елизавета Голикова готова к реализации задач на новой должности.

Елизавета Голикова в августе покинула пост в редакции российского медиахолдинга РБК, тогда она сообщила, что продолжит свою деятельность в области, не связанной с журналистикой. Голикова назначена на пост руководителя департамента по работе со средствами массовой информации – старшим вице-президентом публичного акционерного общества «Банк ВТБ». Напомним, что до Голиковой эту должность занимал Вадим Суховерхов, в настоящее время он переведён на пост советника президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

В своём заявлении Андрей Костин подчеркнул, что опыт Елизаветы Голиковой поможет банку эффективнее решать задачи в сфере массовых коммуникаций. Основными задачами нового вице-президента станут стратегические решения банковской организации в области управления репутацией и коммуникаций.

Елизавета Голикова с начала 2000 года работала в издательском доме «Коммерсантъ». Объединённую редакцию РБК она возглавила три года назад. Стоит также отметить, что Пётр Канаев назначен на пост руководителя объединённой редакции РБК. Ранее он занимал должность первого заместителя соруководителей редакции российского медиахолдинга.

Банк ВТБ был основан в 1990 году. В настоящее время является одним из универсальных коммерческих банком c государственным участием. Кроме того, эта банковская организация является второй по величине активов среди всех банков Российской Федерации и первой по размеру уставного капитала. В начале прошлого года банк ВТБ присоединил к себе дочерний банк под названием «ВТБ24».