13.09.2019, 16:33
Тимати должен выплатить налоги на сумму 6 миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Российский исполнитель Тимати известен не только исполнительным творчеством, но так же и предпринимательством. Однако, как оказалось, у 36-летнего бизнесмена имеются долги по налогам на сумму более шести миллионов рублей.
Под маркой "Black Star", которым владеет Тимати, существуют предприятия самых разных направлений: сеть ресторанов, моек для автомобилей и магазинов одежды. Как раз два предприятия по производству одежды должны налоговой службе России шесть миллионов рублей.
В попытках получить эти деньги, сотрудники налоговой службы блокируют счета предприятий "Фешн Индастри" и "Линия одежды 'Black Star'".
Пока Тимати не даёт никаких комментариев по этому поводу.
Под маркой "Black Star", которым владеет Тимати, существуют предприятия самых разных направлений: сеть ресторанов, моек для автомобилей и магазинов одежды. Как раз два предприятия по производству одежды должны налоговой службе России шесть миллионов рублей.
В попытках получить эти деньги, сотрудники налоговой службы блокируют счета предприятий "Фешн Индастри" и "Линия одежды 'Black Star'".
Пока Тимати не даёт никаких комментариев по этому поводу.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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