ИА «Ореанда-Новости». Поправки в закон «О Центральном банке» дают регулятору право ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с организаций, задействованных в сфере торговли и услуг банков с безналичной оплатой карточками.

Президент России Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие издержки по приобретению товара по безналичному расчёту, назвав их «квази-налогом». Это привело к усилению обсуждения этой темы. В марте было проведено несколько встреч с участием банков, платежных систем и ритейлеров.

По их результатам Банк России направил правительству согласованные предложения от участников рынка по снижению комиссионных за приобретение «социально значимых» товаров и услуг (образовательные и медицинские учреждения, аптеки), а также крупных покупок (автомобили и недвижимость).

Эквайринг - это комплекс услуг по приему платежных карт. В случае покупки в этом случае банк, обслуживающий покупку, получает комиссионный сбор. Сейчас, по оценкам ЦБ, торговые точки платят 1,5-2,5% за эквайринг. Центральный банк внедряет систему быстрых платежей, где покупки будут совершаться с использованием QR-кода. В СБП размер комиссии составит от 0,2 до 0,7%.