ИА "Ореанда-Новости" 12 августа в обращении появятся памятные монеты серии «Российская мультипликация», посвящённые мультфильму «Бременские музыканты», сообщает Банк России.

Монета номиналом три рубля изготовлена из серебра. Кроме того, выпущены монеты номиналом 25 рублей – их сделали из недрагоценного металла.

Оборотная сторона монет демонстрирует сцены из известного мультфильма, а сверху по окружности идёт надпись «Бременские музыканты».

Как сообщают СМИ, серебряные монеты выпущены тиражом три тысячи экземпляров. Тираж монет из недрагоценных металлов – 50 тысяч.

Кроме того, 1 августа ЦБ обещал выпустить в обращение монеты в честь ВВС России.



Представители "Союзмультфильма", комментируя данную ситуацию, отметили, что подобное происходит не впервые. Ранее Центробанк выпустил монеты в честь мультфильма "Ну, погоди!". Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва пообещала обратиться в ЦБ за разъяснениями.