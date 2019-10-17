Во избежание вывода денежных средств собственниками бизнеса, Центробанк начнётПараметры блокировки пока неизвестны.Если Центробанк примет такие поправки,, по личному решению. Скорее всего, Центробанк будет приостанавливать снятие денег с карты на сумму блокировки, указанное в решении налогового органа.