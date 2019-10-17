17.10.2019, 16:06
Центробанк хочет блокировать счета без судебного решения
ИА «Ореанда-Новости». Центробанк России планирует разработать новый правовой механизм для блокировки счетов клиентов без решения суда, сообщает издательство «Ведомости».
Во избежание вывода денежных средств собственниками бизнеса, Центробанк начнёт разработку нового метода блокировки личных счетов. Параметры блокировки пока неизвестны. Такой вид приостановления операций по личным счетам будет относиться к административным блокировкам.
Если Центробанк примет такие поправки, он сможет блокировать счета банкиров как специалисты ФНС, по личному решению. Скорее всего, Центробанк будет приостанавливать снятие денег с карты на сумму блокировки, указанное в решении налогового органа.
Во избежание вывода денежных средств собственниками бизнеса, Центробанк начнёт разработку нового метода блокировки личных счетов. Параметры блокировки пока неизвестны. Такой вид приостановления операций по личным счетам будет относиться к административным блокировкам.
Если Центробанк примет такие поправки, он сможет блокировать счета банкиров как специалисты ФНС, по личному решению. Скорее всего, Центробанк будет приостанавливать снятие денег с карты на сумму блокировки, указанное в решении налогового органа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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