Впервые снижение на половину пункта состоялось с декабря 2017 года.

Напомним, что ранее Центральный Банк Российской Федерации уже снижал ключевую ставку. Это происходило в течение трёх месяцев: июне, июле и сентябре. Каждый шаг снижения был приравнен одной четвёртой процента. До сегодняшнего решения Центробанка ключевая ставка составляла семь процентов. Примечательно, что этот показатель являлся минимальным значением с апреля 2014 года. В сентябре руководство Центробанка заявило, что семь процентов – не является конечным пунктом снижения ставки. Также было объявлено, что ЦБ РФ рассмотрит вопрос целесообразности смягчения политики в ближайшее время.

По мнению большинства финансовых аналитиков, причинами очередного снижения ключевой ставки могут быть замедление инфляции и незначительный рост в экономических областях. В целом, эксперты прогнозировали, что сегодня снижение ставки произойдёт на половину процента. В пользу этого прогноза также свидетельствовало заявление главы Центрального Банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной о решительности в действии снижения ставки. Такая информация прозвучала в прошлую пятницу.

Напомним, что ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, согласно которой Центробанк России предоставляет кредиты коммерческим банком. Примечательно, что размер ключевой ставки влияет на уровень инфляции в государстве. Впервые ключевую ставку ввели в 2013 году в качестве своеобразного инструмента государственной денежно-кредитной политики.