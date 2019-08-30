В настоящее время они проходят процедуру финансового оздоровления.

Речь идёт о таких банках как «Вокбанк» и «Московский Индустриальный Банк (или МИнБанк)». По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Центробанка России, управление этими банковскими организациями осуществляются администрациями Фонда консолидации банковского сектора (или ФКБС). Стоит отметить, что это управление является временной мерой. По отношению к Вокбанку ЦБ РФ ранее хотел продать активы потенциальным инвесторам, однако, желающих приобрести акции не нашлось. Данный банк проходит процедуру санации уже с осени 2015 года, практически сразу же после отзыва лицензии. ФКБС имел 99,9 процентов этой организации. Для того чтобы вернуть банк к жизни, необходимо внести более двух с половиной миллиардов рублей.

Что касается второй в слиянии организации, то Московский Индустриальный Банк начал процедуру финансового оздоровления относительно недавно – в январе текущего года. Этот банк прошёл аналогичный с Вокбанком алгоритм решения проблемы – 99,9 процентов передали Фонду консолидации банковского сектора. На перезапуск банка необходимо сто двадцать восемь миллиардов рублей. По словам заместителя председателя Центрального Банка Российской Федерации Василия Поздышева, сумма поддержки Московского Индустриального Банка несколько превысила изначальную стоимость. Причина заключалась в существовании ещё одного центра, который управлял большей частью активов банка. Именно его и обнаружила временная администрация во время проверки. В целях финансового оздоровления регулятору пришлось выделить около ста тридцати миллиардов рублей этой банковской организации.