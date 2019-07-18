ИА «Ореанда-Новости». У 5% россиян оплата труда составляет меньше 35 тысяч рублей. 

34 335 рублей — это медианный показатель зарплаты в апреле 2019 года. Это число больше приближенно к реальности, чем официальные данные о средней зарплате, что составляет больше 45 тысяч рублей. Такое различие между средней и медианной заработной платы указывает очень большое количество людей с маленькой зарплатой 

Именно различия между средним и медианным показателями не понимается населением адекватно и кажется завышенным, когда власти публикуют официальную среднюю зарплату.