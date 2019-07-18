18.07.2019, 19:30
У половины россиян зарплата меньше 35 тысяч
ИА «Ореанда-Новости». У 5% россиян оплата труда составляет меньше 35 тысяч рублей.
34 335 рублей — это медианный показатель зарплаты в апреле 2019 года. Это число больше приближенно к реальности, чем официальные данные о средней зарплате, что составляет больше 45 тысяч рублей. Такое различие между средней и медианной заработной платы указывает очень большое количество людей с маленькой зарплатой
Именно различия между средним и медианным показателями не понимается населением адекватно и кажется завышенным, когда власти публикуют официальную среднюю зарплату.
34 335 рублей — это медианный показатель зарплаты в апреле 2019 года. Это число больше приближенно к реальности, чем официальные данные о средней зарплате, что составляет больше 45 тысяч рублей. Такое различие между средней и медианной заработной платы указывает очень большое количество людей с маленькой зарплатой
Именно различия между средним и медианным показателями не понимается населением адекватно и кажется завышенным, когда власти публикуют официальную среднюю зарплату.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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