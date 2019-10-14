ИА «Ореанда-Новости». По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, россияне всегда будут пользоваться как банковскими картами, так и наличными деньгами.

На форуме по инновационным финансовым технологиям Finopolis, Набиуллина рассказала, почему банковские карты не заменят наличные деньги. По её мнению, карты удобнее использовать при международных и междугородных путешествиях. А наличными деньгами производят расчёт внутри города при стандартных покупках.

Это связано с тем, что россияне до сих пор полностью не доверяют банковский учреждениям. Некоторые рассчитываются наличными для невозможности идентификации покупателя. 