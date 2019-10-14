14.10.2019, 19:43
В России банковскими картами пользуются также, как и наличными деньгами
ИА «Ореанда-Новости». По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, россияне всегда будут пользоваться как банковскими картами, так и наличными деньгами.
На форуме по инновационным финансовым технологиям Finopolis, Набиуллина рассказала, почему банковские карты не заменят наличные деньги. По её мнению, карты удобнее использовать при международных и междугородных путешествиях. А наличными деньгами производят расчёт внутри города при стандартных покупках.
Это связано с тем, что россияне до сих пор полностью не доверяют банковский учреждениям. Некоторые рассчитываются наличными для невозможности идентификации покупателя.
На форуме по инновационным финансовым технологиям Finopolis, Набиуллина рассказала, почему банковские карты не заменят наличные деньги. По её мнению, карты удобнее использовать при международных и междугородных путешествиях. А наличными деньгами производят расчёт внутри города при стандартных покупках.
Это связано с тем, что россияне до сих пор полностью не доверяют банковский учреждениям. Некоторые рассчитываются наличными для невозможности идентификации покупателя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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