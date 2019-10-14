14.10.2019, 22:54
В России наступил кризис на рынке ювелирных изделий
ИА «Ореанда-Новости». В России последние 2 года происходит падения рынка ювелирных изделий, сообщает Минпромторг России.
По сравнению с 2013 годом, в 2018 году объём продажи золота составил 41 тонну, что в 1,8 раза меньше, чем 5 лет назад. Снижение продаж серебра также наблюдается, но в меньшем соотношении.
Это связано с уменьшением реального дохода россиян, отмечает генеральный директор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин. Повышение стоимость сырья для изготовления ювелирных украшений пропорционально увеличивает стоимость товаров. Два этих фактора привели к уменьшению продаж на рынке ювелирных изделий из серебра и золота.
По сравнению с 2013 годом, в 2018 году объём продажи золота составил 41 тонну, что в 1,8 раза меньше, чем 5 лет назад. Снижение продаж серебра также наблюдается, но в меньшем соотношении.
Это связано с уменьшением реального дохода россиян, отмечает генеральный директор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин. Повышение стоимость сырья для изготовления ювелирных украшений пропорционально увеличивает стоимость товаров. Два этих фактора привели к уменьшению продаж на рынке ювелирных изделий из серебра и золота.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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