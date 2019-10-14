По сравнению с 2013 годом,Снижение продаж серебра также наблюдается, но в меньшем соотношении.Это связаноотмечает генеральный директор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин.для изготовления ювелирных украшений пропорционально увеличивает стоимость товаров. Два этих фактора привели к уменьшению продаж на рынке ювелирных изделий из серебра и золота.